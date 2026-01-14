Vali Çiftçi'den Naciye Nine'ye vefa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz yıl aralık ayında hanesinde ziyaret ederek hayır duasını aldığı ve Hakk'ın rahmetine kavuşan 92 yaşındaki Naciye Uca'yı ebedi yolculuğuna uğurladı.

Narmanlı Camii'nde, öğle namazına müteakip eda edilen cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, merhumenin ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziye dileklerini iletti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ilgili yapılan paylaşımda, "Geçen seneki ziyareti esnasında dile getirdiği, "Allah devletimizi darda koymasın; ben her zaman devletime ve milletime dua ediyorum." sözleriyle gönüllere müstesna bir yer edinen Merhume Naciye Ninemize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. - ERZURUM