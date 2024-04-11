Erzurum'un Oltu ilçesinde Öğretmenevi Müdürü Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde birçok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapıp, son olarak Olur Öğretmenevi müdürlüğü görevinde bulunan Cemalettin Yıldız (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cemalettin Yıldız önceki gün geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. İki gün boyunca yoğun bakımda yapılan müdahalelerin yetersiz kalmasıyla Yıldız hayata gözlerini yumdu. Güzel yüreği ve babacan kişiliği ile gönüllere taht kuran Cemalettin Yıldız'ın ani ölümü Oltuluları yasa boğdu.

Yıldız'ın cenazesi, binlerce seveninin katıldığı cenaze namazının ardından Oltu Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM