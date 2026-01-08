Tulpar Hackathonu'nda yenilikçi fikirler yarıştı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yenilikçi fikirlerin vitrine çıktığı ve genç girişimcilerin kıran kırana mücadele ettiği Tulpar Advance Up Hackathonu'na ev sahipliği yaptı. ETÜ Tulpar Uzay ve Roket Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 26-28 Aralık tarihleri arasında yoğun bir katılımla üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.

ETÜ Tulpar Uzay ve Roket Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yazılımcılar, mühendislik öğrencileri ve teknoloji meraklıları tarafından oluşturulan 23 takım, toplam 32 saatlik aralıksız bir geliştirme sürecine dahil oldu. Katılımcılar yarışma boyunca; yazılım geliştirme, algoritma tasarlama, problem çözme ve proje yönetimi becerilerini sergileyerek gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeye çalıştı.

Etkinlik süresince mentörler eşliğinde çalışan takımlar hem teknik hem de multidisipliner yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Heyecan dolu maratonun sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Birincilik ödülü Advance KTU'nün olurken ikincilik Team Ciona "Reborn"un üçüncülük ise SYNTAX takımının oldu.

Ödül töreninde konuşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, organizasyonun her yıl düzenlenmesini hedeflediklerini belirterek: "Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. ETÜ, bilimsel ve teknolojik üretime öncülük eden bir yükseköğretim kurumu olarak gençlerin hayal gücünü, problem çözme becerilerini ve girişimcilik potansiyellerini geliştiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak her öğrencimiz, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yılın Tulpar Advance Up Hackathonu'na katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, fikrini projeye dönüştüren genç girişimcileri ve sürece büyük emek koyan Tulpar Uzay ve Roket Kulübüne ve danışman hocamız Doç. Dr. Murat Aydemir'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM