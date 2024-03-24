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Erzurum Müftülüğü Ramazan Ayı'ndan ilçelere yönelik programlarına devam ediyor

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Erzurum Müftülüğü Ramazan Ayı'ndan ilçelere yönelik programlarına devam ediyor.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Karaçoban İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Camii'nde sohbet etti. Teravih namazı sonrası cami cemaatiyle hasbihal eden Müftü Rüstem Can, teravih namazına akın eden genç cemaate çikolata ikram etti. Müftü Dr. Rüstem Can'a Karaçoban İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç ve Hınıs İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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