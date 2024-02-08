Erzurum Müftülüğü'nden öğrencilere Kur'an hediyesi

Erzurum Müftülüğü tarafından yapılan"Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" kampanyasına öğrenci ve vatandaşlardan yoğun ilgi geldi.

Erzurum Palandöken İlçesine bağlı Dereboğazı Mahallesi İlköğretim Okul'unda eğitim gören 23 öğrenci, "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" kampanyası kapsamında "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasına katılan vatandaşların hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'ler, Dereboğazı Mahallesi İlköğretim Okulu öğretmenine teslim edildi. İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" kampanyasına katılımlarından dolayı Dereboğazı Mahallesi İlköğretim Okulu öğretmeni Zeynep Açar'a teşekkür ederek 23 adet Kur'an-ı Kerim'i öğrencilere dağıtılması için teslim etti. - ERZURUM