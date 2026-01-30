Erzurum'un gurur tablosu büyüyor
TÜBİTAK 57. Liseler Arası Öğrenci Projeleri Yarışması'nda Erzurum, hem birincilik elde etti hem de 34 proje ile en fazla proje gönderen il oldu.
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK projeleri başarılarına bir yenisini ekledi.
TÜBİTAK 57. Liseler Arası Öğrenci Projeleri Yarışması'nda Erzurum, nicelikte elde ettiği birinciliğin yanı sıra bu yıl bölge sergisine 34 proje ile en fazla proje gönderen il olarak nitelikte de zirveye adını yazdırdı.
Erzurum'un elde ettiği başarı eğitim camiasınca memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel