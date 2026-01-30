Haberler

Erzurum'un gurur tablosu büyüyor

Erzurum'un gurur tablosu büyüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK 57. Liseler Arası Öğrenci Projeleri Yarışması'nda Erzurum, hem birincilik elde etti hem de 34 proje ile en fazla proje gönderen il oldu.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK projeleri başarılarına bir yenisini ekledi.

TÜBİTAK 57. Liseler Arası Öğrenci Projeleri Yarışması'nda Erzurum, nicelikte elde ettiği birinciliğin yanı sıra bu yıl bölge sergisine 34 proje ile en fazla proje gönderen il olarak nitelikte de zirveye adını yazdırdı.

Erzurum'un elde ettiği başarı eğitim camiasınca memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü