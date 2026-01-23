Haberler

Engelli bireyler için yerel yönetimle ortak çözüm arayışı

Engelli bireyler için yerel yönetimle ortak çözüm arayışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 'Engelsiz Bir Erzurum' vizyonu doğrultusunda Başkan Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek, engelli bireylerin şehirde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarede bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "Engelsiz Bir Erzurum" vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, engelli bireylerin şehir yaşamında karşılaştıkları sorunlar ele alınarak, daha erişilebilir ve yaşanabilir bir Erzurum için yerel yönetimle ortak çözüm yolları istişare edildi. Kentsel erişilebilirliğin artırılması, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi ve hizmetlerin kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürülmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sadullah Efe, engelli bireylerin hak ve taleplerine gösterdiği yakın ilgi, yapıcı yaklaşım ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Başkan Sekmen'e meclis ve üyeler adına teşekkür etti.

Efe, Erzurum'u her birey için daha erişilebilir kılma hedefiyle, yerel yönetimle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı