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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz'a Teşekkür Etti

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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz'ın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Güzel, Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının şehirde yansıtılmasının önemine değindi ve Almaz'ın bu konuda güzel işlere imza attığını belirtti.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, geçen hafta tayini Samsun'a çıkan İl Kültür Müdürü Cemal Almaz'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu, tarihi ve kültürel mirasının zenginliğini hatırlatarak, bu özelliklerin şehirde yansıtılmasının müzeler, kütüphaneler ve kültürel etkinliklerle sağlanabileceğini ifade ederek, konuyla ilgili son yıllarda Erzurum'da güzel işler yapıldığını söyleyip, bu çalışmalara imza atan Cemal Almaz'a teşekkür etti.

Erzurum kültürüne aşinalığı, şehre olan aidiyet duygusunun yüksek olması, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile güzel işler yapan Cemal Almaz'ın Cumhuriyetin Kurulduğu şehirden, Cumhuriyetin başlangıç noktasına gitmesinin anlamlı bir tesadüf olduğunu vurgulayan Güzel, İsmail Saib Sancar İl Halk Kütüphanesi ve hizmet binası, Erzurum Arkeoloji Müzesi ve hizmet binası, Erzurum Devlet Tiyatrosu hizmet binası ve sahne yapımı, Kongre Binasındaki Resim Heykel Galerisi'nin yapımı, Aşık Sümmani Kültür Merkezi, ilçe halk kütüphaneleri, tarihi mekanların yenileme çalışmaları ve yürütülen projeler, Erzurum tanıtımı için hazırlanan kitap ve broşürler gibi hizmetlerle Cemal Almaz'ın dadaşlar tarafından takdirle anılacağını belirtip, yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür edip, yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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