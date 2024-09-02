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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na görevlendirilen Tümgeneral Metin Düz'ün yerine atanan Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Engin Avcı göreve başladı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na görevlendirilen Tümgeneral Metin Düz'ün yerine atanan Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Engin Avcı göreve başladı. Vali Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi'yi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda tören mangası karşıladı. Erzurum İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Engin Avcı, Türkiye'de terörizm, siber suçlar, kadın cinayetleri, istihbarat gibi konular üzerine yazdığı 20'nin üzerinde akademik makalesi bulunuyor. - ERZURUM

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na görevlendirilen Tümgeneral Metin Düz'ün yerine atanan Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Engin Avcı göreve başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi'yi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda tören mangası karşıladı. Erzurum İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Engin Avcı, Türkiye'de terörizm, siber suçlar, kadın cinayetleri, istihbarat gibi konular üzerine yazdığı 20'nin üzerinde akademik makalesi bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tuğgeneral Jandarma Jandarma Türkiye erzurum Yerel Politika Güncel Haberler

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