Erzurum Havalimanı'nda Teknik Arıza: Uçak Trabzon'a İndi, Yolcular Otobüsle Taşındı

(ERZURUM)- Erzurum Havalimanı'nda yaşandığı belirtilen teknik arıza nedeniyle İzmir-Erzurum seferi Trabzon'a yönlendirilirken, Erzurum-İzmir uçuşu da gerçekleştirilemedi. Yüzlerce yolcu saatler süren belirsizlik nedeniyle mağduriyet yaşadı. Trabzon-Erzurum arasında yolcular otobüslerle taşındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum'a hareket eden SunExpress'e ait yolcu uçağı, Erzurum Havalimanı'nda pist ışıklarında yaşandığı öne sürülen arıza nedeniyle iniş yapamadı ve Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.40'ta İzmir'den kalkış yapan ve Erzurum'a sefer yapan uçak, kente ulaşmasının ardından havalimanına iniş yapamadı. Uçakta bulunan yolcuların aktardığına göre kaptan pilot, yaptığı anonsla Erzurum Havalimanı'ndaki pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle inişin gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, uçağın alternatif havalimanına yönlendirileceğini bildirdi.

Uçak, Trabzon Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan 195 yolcu bir süre Trabzon Havalimanı'nda bekletildi.

Yolculardan Yeşim Sonay ve Murat Alatürk, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Saat 19.40'ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum seferine bindik. Erzurum'a ulaştığımızda kaptan pilot, pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle iniş yapılamayacağını anons etti. Şu an Trabzon Havalimanı'nda bekliyoruz. Yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan yolculara, Erzurum'a ulaşımlarının kara yoluyla sağlanacağı bilgisi verildi.

Aynı saatlerde Erzurum'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanında bulunan yolcular da seferin gerçekleştirilememesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Uçuşun iptal edilmesinin ardından bazı yolcuların otobüslerle Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. Vatandaşlar saatlerce bekledikleri havaalanında görevlilerle tartışarak sorunlarının çözümünü bekledi.

Kaynak: ANKA