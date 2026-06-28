Erzurum Valiliği'nden, havalimanı açıklaması

Erzurum Valiliği, havalimanında yürütülen altyapı ve apron yenileme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda apron ve pist altındaki aydınlatma hatlarında kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldığı, apronda oluşan hasarlar ve yer altı sularının kablolara zarar vermesi nedeniyle başlatılan hummalı çalışma, sivil havacılık emniyetini üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, uzun yıllara bağlı ağır uçak yükleri, zorlu iklim şartları ve yoğun kullanım nedeniyle apron beton yüzeyinde soyulmalar, köşe kırıkları ile derz deformasyonları oluştuğu belirtildi. Hasarların lokal onarımla giderilemeyecek seviyeye ulaşması üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Uçuş seferlerine engel değil

Açıklamada, aprondaki bozulmaların Yabancı Madde Hasarı (FOD) riski oluşturduğu, uçak ve yer hizmetleri araçlarının emniyetini olumsuz etkilediği vurgulandı. 12 Haziran 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak başlayan apron yenileme çalışmalarının, 27 Temmuz 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Valilik, yürütülen apron çalışmalarının uçuş seferlerine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını paylaştı.

Kışın uçuş aksamalarının önüne geçilecek

Havalimanındaki özel aydınlatma sistemlerini besleyen yaklaşık 400 kilometrelik primer hatların da yenilendiği belirtilen açıklamada, "Erzurum Havalimanı'nda yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle primer hatlar özellikle ilkbahar aylarında yoğun neme, kar erimelerinin yaşandığı dönemlerde ise doğrudan suya maruz kalmaktadır. Yıpranan ve izolasyon özelliğini kaybeden hatlar, arızalara ve kış aylarında düşük görüş (CAT III/A) sisteminin uygulanamamasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, özellikle kış aylarında hava trafiğinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla ana pist ve taksi yollarındaki primer hatların yenilenmesi çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

Belirli saatlerde NOTAM uygulanıyor

Çalışmalar kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren havalimanında (06.00-18.00) ve (23.00-06.00) saatleri arasında NOTAM yayımlanarak çalışmaların güvenli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın son bölümünde ise etap planlamasına yer verilerek şu ifadelere yer verildi: "Çalışmaların seyri doğrultusunda 1-8 numaralı apron sahasının Ağustos ayı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. Akabinde 9-14 numaralı apron sahasında söküm çalışmalarına başlanacaktır. Pistte devam eden primer kablo değişim çalışmalarının ise Kasım ayı içerisinde tamamlanması, ardından NOTAM'ın kaldırılarak normal operasyon düzenine dönülmesi öngörülmektedir. Konu Valiliğimizce yakından takip edilmektedir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı