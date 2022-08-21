Erzurum haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oltu'yu ziyaret etti

Erzurum yerel haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret Odasını ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret Odasını ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu davul zurna eşliğinde Oltulu yöresel barlar oynayan baba ve oğulları bar ekibiyle karşıladı. Karşılamaya, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri, sivil topluk kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tarafından Hisarcıklıoğlu'na Oltu taşı tespih ve Oltu yeşil zümrütten yüzük ile Ticaret Odasının bastırdığı Oltu kitapları hediye edildi. Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, Hisarcıklıoğlu'nun Oltu'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan babası adına öğrenci yurdu istedi. Öte yandan Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Oltu Şura Hükümetinin mührünü verdi.

Daha sonra Belediye Sosyal Tesislerinde Oltu cağ Kebabı ikram edildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Oltu'yu çok güzel buldum, Erzurum'un en gelişmiş ilçesi muhteşem" dedi.

Program sonunda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı. - ERZURUM