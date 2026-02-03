Karaburun'dan personele vefa

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, personele yönelik örnek uygulamalara devam ediyor.

Erzurum Emniyetinde emekli olan Polis Memuru Mustafa Kıvanç için duygu dolu bir veda programı yapıldı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, " İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğümüzde görevli Polis Memuru iken emekli olan Mustafa Kıvanç'a veda programına katıldı ve Teşkilatımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Kadromuzda görevli iken emekli olan Polis Memuru Mustafa Kıvanç'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi. - ERZURUM