Erzurum'daki Tarım Lisesi Öğrencilerinin İlk Buğday Hasadı Gerçekleşti
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne desteklerini sürdürürken, öğrencilerin 750 dönümlük arazide gerçekleştirdiği ilk buğday hasadı etkinliği başarıyla tamamlandı. İl Müdürü Alparslan Kenger, genç çiftçilerin tarımdaki rolünün önemine dikkat çekti.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime destek için açılan Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne katkıda bulunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Valisi Mustafa Çiftç'nin katılımıyla, Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin hasadı gerçekleştirilmişti. Hasat etkinliği, öğrencilerin 750 dönümlük arazide gerçekleştirdiği ilk buğday hasadıyla ayrı bir anlam kazandı. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger etkinliğe katılarak genç çiftçilerin heyecanına ortak oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere başından itibaren çok yönlü destek sağladı. Eğitim sürecine katkı amacıyla toplam 12 ton buğday tohumu ve 600 adet meyve fidanı temin edildi. Ayrıca okul bahçesinin kurulumu, üretim süreci boyunca teknik destek verilmesi, düzenli tarla kontrolleri ve bitki sağlığına yönelik gözlemlerle öğrencilerin uygulamalı eğitimleri desteklendi. İl Müdürü Kenger, gençlerin tarımsal üretimdeki rolünün ve eğitim düzeyinin bölgenin tarım potansiyelinin geliştirilmesinde büyük önemde olduğunu vurgulayarak, "Eğitimle güçlenen genç çiftçiler, tarım sektörümüzün geleceğini şekillendirecek" dedi. Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki uygulamalı tarım eğitimiyle öğrenciler, hem teorik bilgilerini pekiştiriyor hem de pratik deneyim kazanarak geleceğin tarım profesyonelleri olma yolunda ilerliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
