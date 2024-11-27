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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Erzurum'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı ve Tekman ilçesinde okullara bir gün daha ara verildi. Meteoroloji, bölgede buzlanma ve yer yer sis ile dikkat edilmeli uyarısı yaptı.

Erzurum'da 3 gündür hemen hemen aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

80 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Erzurum'da, Tekman ilçesinde okullarda bir gün daha eğitime ara verildi. 3 gün boyunca aralıksız ve yoğun bir şekilde yağan kar ve ardından gelen soğuklar yaşamı zorlaştırıyor. Özellikle sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlemekte ve trafikte yol almakta zorlandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelerde, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, Erzurum ve Bayburt kar yağışlı, Erzincan'ın kuzeyi aralıklı kar, Ardahan ve çevrelerinin ise kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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