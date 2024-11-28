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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte çatılarda oluşan kar ve buz sarkıtları tehlike yaratıyor. Vatandaşlar, çatılarını temizlemek için çaba sarf ediyor.

Erzurum'da kış yüzünü göstermeye başladı

ERZURUM - Erzurum'da yoğun kar yağışı ve soğuk hayatı adeta felç etmeye başladı. Çatılardaki buz sarkıtları ve kar birikintisi tehlike saçıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle binaların çatısında biriken kar ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Aşkale genelinde etkili olan kar yağışı sonrası özellikle yüksek binaların çatısında kar birikintisi oluştu. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan ve boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları ise büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını temizlemeye çalışırken, birbirlerini tehlike için uyardıkları görüldü.

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Yerel
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