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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Çatıları Çöktürdü

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Çatıları Çöktürdü
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Oltu ilçesinin İnanmış Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı yapıları olumsuz etkileyerek çatılarının çökmesine neden oldu. Mahalle sakinleri, maddi zararların ardından yardım bekliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesi İnanmış Mahallesi'nde yoğun yağışı sonrası 70 santimetreye kalınlığa ulaşan kar kütleleri çatıları çökertti.

Oltu'nun İnanmış Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı yapıları olumsuz etkiledi. Fatih Acar isimli vatandaşa ait iki ahır, bir samanlık ve bir patates kilerinin çatısı, karın yoğun yükünü taşıyamayarak çöktü. Ayrıca, Halil İbrahim Özçelebi'ye ait bir samanlığın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak uçtu.

Mahalle sakinleri, karın ağır yükü karşısında oluşan bu hasarların ardından yardım için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Ahır ve samanlıkları zarar gören Fatih Acar, "Yoğun kar yağışı nedeni ile çatılarımız çöktü. Altında ahırımız samanlığımız, kilerlerimiz var. Allah'tan kimse yoktu. Geçen hafta babamları Oltu'ya götürdüm. En azından burada olmadıkları için bir sıkıntı olmadı. Maddi zararımız oluştu. Yine de cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Macit, "Saat 2-3 sularında gürültü oldu. Olay yerine geldiğimde ahırların çatıları çökmüştü. Allah'tan o an kimse yokmuş. Büyük bir kaza atlattık" şeklinde konuştu.

İnanmış Mahalle Muhtarı Yüksel Parlak ise olayla ilgili şöyle konuştu:

"Ben 55 yaşındayım, ilk defa bizim mahalleye bu kadar kar yağdığına şahit oluyorum. Mahallemizde ahırlar, samanlıkların çatıları çöktü. Komşularımızın maddi zararları var. İnşallah yetkililer bu konuda destek olurlar." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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