Baba ve oğlu yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Erzurum'da çobanlık yapan 50 yaşındaki adam ile 14 yaşındaki oğluna hayvan otlatırken yıldırım isabet etti. Baba ve oğlu hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nin yaylasında yürek yakan bir olay meydana geldi. Çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak'a (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım isabet etti.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

