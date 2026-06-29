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Palandöken Kızılay'dan örnek program

Palandöken Kızılay'dan örnek program
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Erzurum'da Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, yaklaşık 100 yetim ve öksüz çocuk için piknik düzenleyerek karne hediyesi verdi. Çocuklar cağ kebap sürpriziyle de keyifli vakit geçirdi.

Erzurum'da gönüllüler Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde bir araya geldi, yetim ve öksüz çocuklar için piknik düzenledi, onlara karne hediyesi verdi.

Atatürk Üniversitesi piknik alanında bir araya gelen yetim ve öksüz çocuklar hem bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden attılar hem de gönüllerince eğlendiler. Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde düzenlen aktivitede çocuklara bir de cağ kebap sürprizi yapıldı.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, yaklaşık 100 çocuk ve aileyle güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu programda farklılık yaparak çocuklara karne hediyesi de verdik. Onların hep yanında olmaya gayret ediyoruz. Birlikte güzel anlar geçirdik ve çocuklarımız gönüllerince eğlendiler" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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