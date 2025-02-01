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Erzurum'da Sürücünün Kazası Yatak Odasına Girdi

Erzurum'da Sürücünün Kazası Yatak Odasına Girdi
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Erzurum'da bir kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu otomobili, Onur Çolak'ın yatak odasına girdi. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, ev sahibi daha önce de heyelan nedeniyle evini kaybetmişti.

Erzurum'da fren yerine gazan basan sürçücü binanın giriş katındaki eve girdi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, ev sahibinin daha önce de heyelan nedeniyle evini dev kayalar yıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl heyelan nedeniyle evi yıkılan ve taşınmak zorunda kalan Onur Çolak, yeni evinde de talihsizlikten kaçamadı. Bu kez yatak odasına bir otomobil girdi.

Olay, dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Apartmanın otoparkına aracını park etmek isteyen bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünü kaybederek Onur Çolak'ın yatak odasına daldı.

Büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri, panikle yatak odasına koştu. Kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen Çolak ve ailesi, kısa bir süre sonra sürücüyü araçtan çıkardı.

Çarpmanın etkisiyle pencere çerçevesi yerinden koparak yatağa fırladı. Neyse ki o sırada yatakta kimse yoktu. Kazada yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Yaşadığı ikinci büyük şoku atlatmaya çalışan Onur Çolak, "Geçen yıl heyelan yıktı, şimdi ise araba" diyerek yaşadığı talihsizliği dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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