Haberler

Erzurum Diyanet Genç Ofis'te "Ara Dönem Kampı" coşkuyla tamamlandı

Erzurum Diyanet Genç Ofis'te 'Ara Dönem Kampı' coşkuyla tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Diyanet Genç Ofisi tarafından düzenlenen ara dönem kampı, öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı ve eğitici etkinliklerle dolu bir kapanış programıyla sona erdi. Katılan öğrencilere ödüller verildi.

Erzurum'da öğrencilerin sömestir tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri amacıyla düzenlenen ara dönem kampı, hafızalarda iz bırakan bir kapanış programıyla sona erdi.

Erzurum Diyanet Genç Ofis'in ev sahipliği yaptığı etkinlik, samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Program, tüm öğrencilerin bir araya geldiği kahvaltı ile başladı. Aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşayan gençlerin heyecanı gözlerinden okunurken, kahvaltı sonrası düzenlenen etkinlikler öğrencilerin heyecanını katladı. Program kapsamında çeşitli oyunlar ve kamp süresince eğitim alan öğrencilerin kendi sesinden yükselen ilahiler, salonda duygusal ve huzurlu anlar yaşattı. Programın finalinde ise kampa katılım sağlayan ve faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, öğrencileri tek tek tebrik ederek hediyelerini verdi. Dr. Sebahattin Erdoğan yaptığı konuşmada; gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür kampların çocukların gelişimindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve bir sonraki kampta buluşma sözleriyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir