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Erzurum'da Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadın Kurtarıldı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 53 yaşındaki kadın, çevredeki insanlar tarafından kurtarıldı. Yaralanan kadının kolu ve burnu kırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 53 yaşındaki kadını çevreden yetişen insanlar kurtardı.

Oltu karayolları Mahallesi Esen evler kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok'un (53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı. Yaralanan Hülya Altunok'un Oltu Devlet Hastanesinde kolu ve burnu alçıya alındı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında kendi evinden çıkıp babasının evine giderken dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altınok, "Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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