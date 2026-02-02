Haberler

Erzurum polisinden şok uygulamalar

Erzurum Emniyeti, kentin çeşitli noktalarında şok uygulamalar gerçekleştirerek halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uygulamaları yerinde inceledi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum'un huzur ve güvenliği için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, "İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiğimiz Şok Uygulamalara katılarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Denetimlerde İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Erkan Kaçar ve Okan Tekin ile Birim Amirlerimiz de hazır bulundu" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
