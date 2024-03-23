Erzurum'da Ramazan İrşat Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Ramazan İrşat Faaliyetleri kapsamında Erzurum'da bulunan Başkanlık Vaizi Sinan Polat, Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile beraber irşat programları gerçekleştirdi.

Ulu Camii'nde cuma sohbeti yapan Polat, Yakutiye Müftülüğüne bağlı Abdülhamidhan Camii Kuran Kursu'nu ziyaret etti.

Başkanlık Vaizi Polat, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin'le beraber kursta görev yapan özel gereksinimli öğretici Metin Şengül'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

İftar programı için Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile beraber Aziziye Kur'an kursuna geçen Polat, Gürcükapı Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu kursta, genç hafızlarla bir araya geldi.

Kurs ziyaretlerinin ardından Başkanlık Vaizi Polat, Teravih namazı için Müftü Yardımcımız Erdoğan ile beraber Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Selimiye Camii'nde cami cemaatine hitab etti. - ERZURUM