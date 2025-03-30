Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

Erzurum'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Erzurum'da Ramazan Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı sabah namazı sonrası camilere akın ederek kutladı. Oltu Merkez Camii'nde cemaat bir araya gelirken, İmam Hatip Orhan Coşkun bayramın önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Namaz sonrası dua ile bayram sevincini paylaştılar.

Erzurum'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için sabah namazı sonrası camilere akın etti.

Bayram namazını eda etmek için bir araya gelen vatandaşlar, Oltu Merkez Camii'nde yoğunluk oluşturdu. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, sabah namazı sonrasında bayramın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. İmam Hatip Coşkun, Müslümanların Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerine vurgu yaptıktan sonra, cemaatle birlikte Bayram Namazı'nın tarifini verdi. Namaz sonrası ise, dua ederek cemaatin bayram sevincine ortak oldu.

Camide, cemaat arasında bayramlaşma geleneği de yaşandı. İlçe halkı birbirlerine iyi dileklerde bulunarak bayram sevincini paylaşırken, Ramazan'ın manevi havası devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.