Erzurum'da Ramazan Ayı'nın Son İftarı Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı'nda Yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan Ayı'nın son iftarını Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı'nda yaptı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı'nın güzelliklerine yüzümüzü dönerken Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının son iftar programını Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı'nda yaptı. İftar programının ardından şehrimizin manevi değerlerinden Alvarlı Efe Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden Valimiz Sayın Çiftçi'ye iftar programında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Alvarlı Efe Hazretleri'nin torunu Hasan Mazlumoğlu ile Vakıf mensupları eşlik etti" denildi. - ERZURUM