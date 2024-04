Erzurum'da Ramazan Ayı İrşat Faaliyetleri Devam Ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Ramazan Ayı'nın getirdiği güzellikler yaşanmaya devam ediyor.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Faaliyetleri kapsamında gittiği Oltu'da, Rahime Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda iftar programına katıldı. Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can ve İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Oltu'da Güllük Camii'nde teravih sohbeti yaptı. Müftü Yardımcısı Erdoğan ise Birlik Camii'nde cemaatle buluştu. Müftü Dr. Rüstem Can, teravih namazının ardından caminin küçük cemaatine çikolata ikram etti. Ziyaretlerde Müftü Can'a, Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever eşlik etti. Müftü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Faaliyetleri kapsamında gittiği Oltu'da din görevlileriyle de bir araya geldi. - ERZURUM