Erzurum'da emniyet mensuplarının eşlerinden hayır çarşısı

Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi, MNG Alışveriş Merkezi Fuaye Alanı'nda anlamlı bir hayır çarşısına imza attı. "Güvenlik İçin Çalışan Eller, Yardım İçin Kenetleniyor" adıyla düzenlenen hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayır çarşısının açılış ve tanıtım programına Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı Aynur Karaburun ve il protokolü katıldı. Programda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun, Vali Aydın Baruş ile protokol üyelerine hayır çarşısına alanını gezdirerek kurulan stantlar ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların adeta akın ettiği hayır çarşısında; emniyet personeli ve eşleri tarafından bin bir emekle hazırlanan el işi malzemeler, el emeği tablolar, özgün aksesuarlar ile ev yapımı çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Alanda ayrıca emniyet birimlerinin bilgilendirme stantları da yer aldı.

Hayır çarşısından elde edilecek gelirin yardım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

