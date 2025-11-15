Erzurum'da Palandöken geçidinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum - Tekman karayolu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler zincirsiz bazıları kar tipi lastik kullanmadığı için yolda zor anlar yaşarken hazırlıklı olanlar ise diğer kişi sürücülere yardımcı oldu. - ERZURUM