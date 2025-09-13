Erzurum'da Organik Bal Üretimi Destekleniyor

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce kentte organik bal üretiminin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor" projesiyle üreticilere malzeme desteği verilerek sertifikalandırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müdür Alpaslan KENGER Erzurum'un yüksek rakımı, geniş çayır mera varlığı zengin ballı bitti çeşitliği ile arıcılık açısından yüksek potansiyel barındırdığını ifade etti. Arıcılıkta ballı bitki ve arıcılığa uygun şartlar dışında Erzurum'u en güçlü kılan unsurların başında ise kirliliğin ve tarımsal faaliyetlerde kirletici ilaç ve çevre faktörlerinin olmayışının geldiğini vurgulayan Kenger " Bu farklılığı üretimde farklı bir değer olarak ortaya koyan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organik arıcılık faaliyetlerini desteklemektedir.

Erzurum'da 1800'ün üzerinde arıcılık işletmesi 135 binin üzerinde kovan varlığı ile üretim yapmakta olup mevcut bu varlığın dışında 1600 ün üzerinde il dışından gelen gezginci arıcılarda 200 binden fazla koloni ile arıcılık faaliyeti yürütmektedir. Bu büyük güç içerisinde farklılığını ortaya koymak isteyen arıcılarımız organik denetim sürecine girmektedirler. Bu süreci güçlendirmek adına mevcut organik üreticilerimiz dışında 12 arıcımızın sertifikasyon süreç desteği, ambalaj desteği, balların besin değerinde kaybolmadan tüketicilere ulaşması için ısı kontrollü teneke eritme kazanı yanında tüketiciler tarafından çok bilinmeyen arı ürünü olan arı ekmeği (perga) makinası arıcılarımızla buluşturulmuştur" dedi.

Programın ardından eğitim alan 12 arıcıya sertifikaları ile ısı kontrollü eritme kazanı ve arı ekmeği makinaları teslim edildi. - ERZURUM