Erzurum'da Öğretmenler Günü Töreni

Güncelleme:
Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, emekli öğretmenlere plaket verildi ve stajyer öğretmenler yemin etti. Vali Mustafa Çiftçi, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösterisi, öğrencilerin şiir okuması, Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyelerinin emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ile plaket verdiği programda, stajyer öğretmenler yemin etti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri müzik dinletisi sunumu alkış aldı. Buradaki programa Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Mustafa Çiftçi "Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; toplumun geleceğini şekillendiren, bilgi ve ilhamla yoğrulmuş bir vazifedir. Her bir öğrencinin potansiyelini keşfetmesine rehberlik eden öğretmenlerimiz, ders kitaplarının ötesinde; vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, kadim mirasımızın muhafızı olan gençler yetiştiriyorlar. Bu kutlu görev, milletimizin ilerleyişinde köşe taşı rolü üstlenmekte ve yarınların daha aydınlık, daha bilinçli nesiller tarafından inşa edilmesinin anahtarını elinde tutmaktadır." - ERZURUM

