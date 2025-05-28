Erzurum'da Öğrencilerin Söz Varlığı Projesi Çalıştayı Başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in himayelerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hayata geçirilen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi Erzurum Çalıştayı başladı.

Çalıştay, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Korkut, Ahmet Er, Fatih Kıratlı, Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Demir, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, proje bilim kurulu üyeleri ve 100 öğretmenin katılımlarıyla Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin söz varlığının bilimsel yöntemlerle belirlenmesi, dil gelişimlerinin yaş ve sınıf düzeyine uygun olarak izlenmesi ve Türkçenin doğru, etkili kullanımının desteklenmesinin hedeflendiği projede; yazılı, işitsel ve görsel içeriklerdeki kelimeler analiz edilerek temel söz varlığı listeleri oluşturulacak. - ERZURUM