Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Narkotik Eğitim Faaliyeti: 806 Kişiye Bilgilendirme Yapıldı

Erzurum'da Narkotik Eğitim Faaliyeti: 806 Kişiye Bilgilendirme Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Oltu ilçesinde düzenlediği eğitim faaliyetlerinde toplam 806 kişiye narkotik suçlarla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Eğitimlere 441 vatandaş, 241 üniversite öğrencisi ve 47 polis memuru katıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğimizce Oltu ilçesinde eğitim faaliyeti düzenlendi.

Narkorehber eğitim faaliyeti kapsamında 441 vatandaşa eğitim verilirken, Narkogençlik faaliyetleri kapsamında 241 üniversite öğrencisine, Kolluk Görevlileri için Metamfetamin Eğitim Modülü kapsamında 47 polis memuruna eğitim verildi.

Narkonokta faaliyetleri kapsamında 77 vatandaşa broşür dağıtılarak UYUMA aplikasyonu ve NARVAS projeleri tanıtıldı. İlçe genelinde toplamda 806 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.