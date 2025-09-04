Erzurum'da Mevlid Kandili Coşkusu

Mevlid Kandili dolayısıyla Erzurum'da başta Ulu Camii olmak üzere çok sayıda camide program düzenlendi.

Akşam namazı sonrası başlayan kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid Kandil'ini idrak etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti. Görevliler tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.

Programda sohbet irad eden İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, "Efendimizin dünyaya teşrifinin 1500. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. O ki, alemlere rahmet olarak gönderildi. Aileler O'nunla huzur buldu. Çocuklar Peygamberimizle sevgiyi tattı. Gençler Peygamberimizle değer kazandı. Yaşlılar Peygamberimizle hürmet gördü. Yetimin ve mazlumun yüzü Peygamberimizle güldü. İnsanlık merhameti O'nunla tanıdı. Günümüzde ise insanlık; onurunu Filistin'de yitirdi. Rabbim bütün din kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bizleri de kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Namazdan sonra İl Müftülüğü bünyesinde bulunan mobil ikram aracıyla, Müftülük personeli tarafından vatandaşlarımıza tatlı ikramı yapıldı. - ERZURUM