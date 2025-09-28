Erzurum'da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum'da "Manevi Danışmanlar ve Merkez İlçe Koordinatörleri" toplantısı yapıldı.

Diyanet Genç Ofis'te, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu'nun öncülüğünde ve Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam'ın da katılım sağladığı manevi danışmanlar, il ve merkez ilçe koordinatörleri toplantısında da bir araya geldi.

Toplantı öncesi Psikolog Hatice Yılmaz'ın rehberliğinde, kalpleri ve zihinleri aydınlatacak bir program gerçekleştirildi. Bu manevi yolculuk, bilginin ve deneyimin harmanlandığı, ruhlara dokunan ufuk açıcı bir atmosfer sundu. - ERZURUM