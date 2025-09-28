Haberler

Erzurum'da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum'da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Erzurum’da, Diyanet Genç Ofis’te gerçekleştirilen toplantıda manevi danışmanlar ve ilçe koordinatörleri bir araya geldi. Psikolog Hatice Yılmaz tarafından sunulan program, katılımcılara ruhsal bir yolculuk ve bilgi paylaşımı sağladı.

Erzurum'da "Manevi Danışmanlar ve Merkez İlçe Koordinatörleri" toplantısı yapıldı.

Diyanet Genç Ofis'te, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu'nun öncülüğünde ve Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam'ın da katılım sağladığı manevi danışmanlar, il ve merkez ilçe koordinatörleri toplantısında da bir araya geldi.

Toplantı öncesi Psikolog Hatice Yılmaz'ın rehberliğinde, kalpleri ve zihinleri aydınlatacak bir program gerçekleştirildi. Bu manevi yolculuk, bilginin ve deneyimin harmanlandığı, ruhlara dokunan ufuk açıcı bir atmosfer sundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
