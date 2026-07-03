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Koruma altındaki çocuklar aşure yaptı

Koruma altındaki çocuklar aşure yaptı
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Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure hazırlayarak paylaşma, dayanışma ve kardeşlik geleneğini yaşattı.

Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure hazırlayarak paylaşma, dayanışma ve kardeşlik geleneğini yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, görevliler eşliğinde mutfağa girerek aşure yaptı. Malzemeleri özenle doğrayıp tencerelerde bir araya getiren çocuklar, hazırladıkları aşureleri karıştırarak sürece aktif şekilde destek verdi. Etkinlikte çocukların emeğiyle hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi.

Çocuklar, Hazreti Nuh Peygamber'den günümüze ulaştığı kabul edilen aşure geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emek verdikleri aşureleri komşularla da paylaşmanın sevincini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, muharrem ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Aykut, devlet korumasındaki çocukların milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrenmelerine önem verdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer alması, hem sosyal gelişimlerine katkı sunuyor hem de paylaşmanın, birlikte üretmenin ve dayanışmanın güzelliğini yaşayarak öğrenmelerine vesile oluyor. Aşure, farklılıkların aynı tencerede berekete dönüşmesinin, birlik ve kardeşliğin en güzel simgelerinden biridir" dedi.

Etkinlik, hazırlanan aşurelerin ikram edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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