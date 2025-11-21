Haberler

Erzurum'da Kent İçi Raylı Sistem Müjdesi

Güncelleme:
Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'un da içinde bulunduğu dört ilde kurulacak kent içi raylı sistem projesini duyurarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na teşekkür etti. Güzel, projenin Erzurum'un önemli bir ihtiyacı olduğunu belirtti.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'unda içinde bulunduğu dört ilde kurulacak olan kent içi raylı sistem müjdesi için başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ER-VAK Başkan Erdal Güzel, 2011 yılından beri takipçisi oldukları kent içi raylı sistem projesinin en yetkili ağızlar tarafından Erzurum'da kurulacağı haberinin dadaşları ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtip, kent içi raylı sistemin Erzurum'un önemli bir ihtiyacı olduğu gibi, şehrin estetiği açısından da anlamlı olduğunu söyledi.

Geç kalınmış olsa da Erzurum'un bu hizmeti fazlasıyla hak ettiğini belirten Güzel, İspir'de yapmış oldukları son Sultan Sekisi Toplantısı'nda konunun hatırlatıldığını belirtip, bu müjdeli haberin yüksek hızlı tren müjdesi ile taçlandırılmasını beklediklerini ifade ederek, kent içi raylı sistemin Erzurum'a kazandırılması konusunda uğraş veren siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına ve bu sorunu gündemde tutan Erzurum basınına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
