Erzurum'da Kavga: Bıçakla Yaralanan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum'da daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Yakutiye ilçesi Şelale evler bölgesinde meydana gelen olayda, bir şahıs alkol aldıktan sonra bir işyerinin camlarını kırarak zarar verdi. Olayın ardından yaşanan gerginlikte alkollü şahıs ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen başka bir şahıs arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralardı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM