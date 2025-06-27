Erzurum'da Kavga: Bıçakla Yaralanan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum'da Kavga: Bıçakla Yaralanan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde husumetli iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi alkol etkisiyle yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı için polis arama başlattı.

Erzurum'da daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Yakutiye ilçesi Şelale evler bölgesinde meydana gelen olayda, bir şahıs alkol aldıktan sonra bir işyerinin camlarını kırarak zarar verdi. Olayın ardından yaşanan gerginlikte alkollü şahıs ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen başka bir şahıs arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralardı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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