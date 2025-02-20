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Erzurum'da Kar Pastası Eğlencesi

Erzurum'da Kar Pastası Eğlencesi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yoğun kar yağışı, bir işyerinin önündeki masayı pasta görünümüne dönüştürdü. Esnaflar, kar pastasını keserken müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Erzurum ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman eğlenceli ve güldüren görüntüleri de beraberinde getiriyor.

Erzurum'un taşı ile meşhur Oltu ilçesinde, bir işyerinin önünde dışarıda kalan masa, yoğun kar yağışı nedeniyle pasta görünümüne büründü. Oltulu esnaftan Fırat Aydın, komşu esnafla birlikte bu durumu eğlenceli bir hale dönüştürdü. Karla kaplanan masaya bakarak, "Dadaşın pastası kardan olur" diyerek, pastayı keser gibi karı kestiler.

Oltulu düğün sanatçısı Bekir Bulut, "Kar Yağar Bardan Bardan" türküsünü söyleyerek bu keyifli anı daha da renklendirdi. Karın üzerinde kesilen dilimler, arkadaşlara ikram edildi. Fırat Aydın, "İşyerimizin önünde dışarıda kalan masanın üzerine yağan kar tam bir pasta görüntüsü oluşturmuştu. Biz de Dadaşın pastası böyle olur dedik ve kar pastamızı kestik. Şimdi arkadaşlarımıza ikram edeceğiz" dedi.

Eğlenceli ve sıcak bir atmosferde, kar pastası bir lezzet olarak değil, dostluk ve neşe kaynağı olarak sunuldu. Oltulular, karlı bir günde bu unutulmaz anı birlikte paylaşmanın keyfini sürdüler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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