Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

Erzurum'da Kanser Erken Teşhis Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da Kanser Erken Teşhis Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında MNG AVM'nin desteğiyle kanser taramaları ve sağlıklı yaşam hizmetleri hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte sigaranın zararları ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında MNG AVM'nin katkılarıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte vatandaşlara meme, rahim ağzı (serviks) ve kalın bağırsak kanseri taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve çocuk gelişimi uzmanı hizmetlerinin ücretsiz olduğu anlatıldı. Kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılarak vatandaşların sağlık durumları değerlendirildi.

Kanserin en önemli nedenlerinden biri olan sigara kullanımı konusunda da farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Sigara bırakma poliklinikleri tanıtılırken, katılımcıların solunum havasındaki karbonmonoksit düzeyi ölçüldü ve sigaranın vücuda etkileri anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kanser önlenebilir bir hastalıktır ve taramalar sayesinde erken teşhis edilebilir. Erken teşhis, tedavinin daha kolay ve etkili olmasını sağlar. Ülkemizde kanser hastalarına en güncel tedavi yöntemleri sunulmaktadır. Tüm halkımızı Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM'e gelerek ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz."

Etkinlik, halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak kanserle mücadelede erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
img

Sandalyede ölü bulunan manava saldırı anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek! İşte istenen cezalar

Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.