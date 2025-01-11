Erzurum'da Jandarma'dan Öğrencilere Kariyer Destek Etkinliği
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Aşkale Kandilli Borsa İstanbul Lisesi'nde 50 öğrenciye kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığının tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrenci katılımıyla interaktif bir soru cevap bölümüyle sona erdi.
Erzurum'da Jandarma personeli öğrencilere kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenliyor.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak maksadıyla Aşkale Kandilli Borsa İstanbul Lisesi'nde eğitim gören 50 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerine yönelik tanıtım faaliyeti icra edildi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi. - ERZURUM