Erzurum'da İlçe Vakıfları Performans Karnesi Toplantısı Gerçekleşti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinin kaymakamları ve vakıf müdürleriyle birlikte performans göstergelerini değerlendirdi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "İlçe Vakıfları Performans Karnesi Toplantısı"na başkanlık etti.
Toplantıda; Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ilçelerinin kaymakamları ve vakıf müdürlerinim performans göstergesi, söz konusu ilçelerde yapılan yardımların ulaşımı ve hane incelemeleri ele alındı.
Vali Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve Karaçoban Kaymakamı Hacı Kerim Meral; Merkez Vakıf Müdür Vekili Adem Akdağ ile Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban vakıf müdürleri katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel