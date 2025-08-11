Erzurum'da İcazet Merasimi Düzenlendi
Erzurum'da Aşere Takrib eğitimini tamamlayan din görevlileri için Mehmed Zahit Kotku Camii'nde 'İcazet Merasimi' gerçekleştirildi. Programda din eğitimi uzmanları ve yerel yöneticiler hazır bulundu.
Erzurum'da Aşere Takrib eğitimini tamamlayan din görevlileri için "İcazet Merasimi" düzenlendi.
Reisu'l Kurra Mustafa Demirkan'ın başkanlığında Mehmed Zahit Kotku Camii'nde geniş katılımla gerçekleştirilen "İcazet Merasimi" programına; Şeyhu'l Kurra Ramazan Pakdil, Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan ve İcazet alan Kurranın hocası, Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Abdurrahim Dursun katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel