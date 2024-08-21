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Erzurum'da heyelan tehlikesi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan köy sakinleri, sürekli heyelan yaşadıkları için can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

(ERZURUM) - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan köy sakinleri güne doğal afetle uyanıyor. Uzun süredir heyelan yaşanan mahallede bağlantı yolları sürekli kayarken, içme suları da zarar görüyor. Her an tehlike altında yaşayan mahalleli, yetkililerden sorunlarına çözüm bekliyor.

Erzurum merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sık sık yaşanan heyelan, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor. Tortum Şelalesi'ne çok yakın mesafede dere vadisinde bulunan 11 ev, toprak kayması yaşanan bölgede bulunduğu için büyük risk altında. Yaklaşık 50 nüfuslu mahallede geçen günlerde yeni bir heyelan daha yaşandı. Toprağın kayarak sürüklendiği anlar mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi.

"Belediye ekipleri nöbet tutar gibi burada çalışma yapıyor"

Daha önce yaşanan heyelanlarda 4 ev ve tarım arazileri zarar gördü. Mahallede bulunan evlerin zeminleri de hasar görürken, bağlantı yolları kayarak kullanılmaz hale geldi. Su şebekelerini de vuran heyelan, içme sularına da zarar verdi. Çağlayan Mahallesi Muhtarı Gökhan Ören, "Bir önceki Erzurum Valisi burası için bir proje yaptırmıştı. Ancak Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince sit alanı ilan edilen yerler olduğu için tamamlanamamıştı. Erzurum'dan gidince proje o şekilde kaldı. Hem vatandaşlar hem de evler tehlike altında. Grup köy yolu sürekli kapanıyor. Her hafta belediye ekipleri nöbet tutar gibi burada çalışma yapıyor. Bir an önce burayla ilgili özel bir proje hazırlanıp yatırıma alınmalı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Levent Şükrü Kazan ise, "Uzun süredir burada heyelan meydana geliyor. Zarar gören evler, tarlalar var. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Canımız tehlikede" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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