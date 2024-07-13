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Erzurum'da Helal Gıda ve Helal Beslenme Konferansı Düzenlendi

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Erzurum'da Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 'Helal Gıda ve Helal Beslenme' konferansına katıldı. Konferansta helal tüketilen gıdanın önemi ve helal-haram ayrımı konuları ele alındı.

Erzurum'da Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen "Helal Gıda ve Helal Beslenme" konferansına katıldı.

Diyanet Akademisi tarafından yıl içerisinde bilim insanlarına kendi alanlarıyla ilgili düzenledikleri ilim konferansları kapsamında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Hocalarından Prof. Dr. Orhan Çeker, helal tüketilen gıdanın önemiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda, Prof. Dr. Çeker; gıda üretimi, helal-haram ayrımı ve istihale konularını örneklerle anlattı. Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Altun, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Kaymakam Adayı Gökhan Hülakü, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçileri Yakup Sekmen, Hüseyin Yıldırım ve din görevlileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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