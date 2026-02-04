Haberler

Erzurum'da camide anlamlı program

Erzurum'da camide anlamlı program
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Bakırcı Camii'nde gerçekleştirilen 'Haydi Çocuklar Camiye' ödüllü yarışma, yoğun katılımla ve çeşitli hediyelerle sona erdi. Yarışmada dereceye giren çocuklara tablet, bisiklet ve scooter dağıtılırken, diğer katılımcılar da ödüllerle onurlandırıldı.

Erzurum Bakırcı Camii İmam-Hatip Ömer Turhan'ın öncülüğünde "Haydi Çocuklar Camiye" ödüllü yarışma yoğun ilgi ve kalabalık katılımla gerçekleştirildi.

Program, İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Şube Müdürü Faruk Karaca, Lala Paşa Camii İmam-Hatibi Ali Turhan, açılış Kur'an-ı Kerimini okuyan Hafız Abdurrahman Polat, hayırseverler ve yoğun bir kalabalığın katılımı ile gerçekleşti. Programın sonunda dereceye giren öğrenciler misafir hocaların takdimiyle; 1.Tablet, 2.Bisiklet, 3. Scooter, diğer çocuklar da alış-veriş çekleri, para ödülleri ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Katılımcılara börek ve tatlı ikramıyla program sona erdi. Erzurum Bakırcı Camii İmam- Hatip Ömer Turhan'ın öncülüğünde "Haydi Çocuklar Camiye" ödüllü yarışma yoğun ilgi ve kalabalık katılımla gerçekleştirildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti