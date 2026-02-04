Erzurum'da camide anlamlı program

Erzurum Bakırcı Camii İmam-Hatip Ömer Turhan'ın öncülüğünde "Haydi Çocuklar Camiye" ödüllü yarışma yoğun ilgi ve kalabalık katılımla gerçekleştirildi.

Program, İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Şube Müdürü Faruk Karaca, Lala Paşa Camii İmam-Hatibi Ali Turhan, açılış Kur'an-ı Kerimini okuyan Hafız Abdurrahman Polat, hayırseverler ve yoğun bir kalabalığın katılımı ile gerçekleşti. Programın sonunda dereceye giren öğrenciler misafir hocaların takdimiyle; 1.Tablet, 2.Bisiklet, 3. Scooter, diğer çocuklar da alış-veriş çekleri, para ödülleri ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Katılımcılara börek ve tatlı ikramıyla program sona erdi.