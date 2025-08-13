Erzurum'da Gönüllü Anneler Derneği, Hayır Çarşısı Açtı

Onursal Başkanlığını Gülhan Altınok, Dernek Başkanlığını Ayşegül Dursunoğlu'nun yaptığı Erzurum Gönüllü Anneler Derneği'nin 110 gönüllü annesi, Dar gelirli Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hayır çarşısı açtı.

"Anne şefkati, merhamet sevgisi ile yola çıktık"

Gönüllü Anneler Derneği Onursal Başkanı Gülhan Altınok, yüksek öğrenim okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verdiklerini belirterek," Özen ve titiz bir şekilde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Fedakar gönüllü annelerimizle birlikte sıcak bir anne şefkati, bir anne sevgisi merhametiyle yola çıktık. Derneğimizin önceliği yetim çocuklar oldu ama yaşlılarımızı, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi, evinde olsun hastanede olsun hasta yatağında şifa bekleyen hastalarımızı ziyaret ederek yalnız bırakmadık. Erzurum'da kurum ve kuruluşuyla, hayırsever işadamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal anlamda birliktelik sağlanıyoruz. Anne merhametiyle ihtiyaç sahibi herkesin kapısını çalarak, dertlerine derman oluyoruz. Emek sarf eden kıymetli annelerimize, kurum yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Gönüle dokunmanın mutluğunu yaşıyoruz"

Dernek Başkanı Ayşegül Dursunoğlu ise, gönüllü anneler ile birlikte her yıl düzenlenen bu tür etkinliklerle sağlanan kaynağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Dursunoğlu, "Derneğimizde şu anda 110 gönülle annelerimizin yüksek özverili destek ve şefkati ile çalışama projelerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Kadınlarımızın alın teri dökerek el emeği göz nuru ürünlerini satarak elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimize burs sağlıyor, defter ve kitap ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişilerde farkındalık oluşturmanın yanı sıra, bir çatı altında toplanarak daha güçlü bir yürek olmaya ve daha çok gönüle dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllü annelerin destekçiler arasında artık babalar da var. Zaten eşlerimiz bizim doğal destekçilerimiz. Gönüllü Anneler Derneği olarak üçüncü yılımıza adım atarken daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak, onların hayatına dokunmak ve yardımlarımızı geleneksel hale getirerek büyütmek istiyoruz. Gönüllü Anneler Derneği Yönetimi olarak, hayır çarşısına katılarak destek veren annelerimize, dernek üyelerimize, yardımseverlerimize yaptıkları katkılar için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM