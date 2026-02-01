Erzurum'da gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
Erzurum genelinde 23-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 339 işletme kontrol edildi, olumsuz duruma rastlanmadı. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen başvurular değerlendirildi.
Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 23 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri kapsamında; toplam 339 işletmede denetim yapılırken, denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalar kapsamında 1 adet numune alınırken, tüketicilerin her an ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen gıda kontrol çalışmaları çerçevesinde, bu süre zarfında gelen 16 başvurunun değerlendirildiği bildirildi. - ERZURUM