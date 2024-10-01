Erzurum'da Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı
Erzurum Valiliği, 20-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gıda ve yem üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. 361 denetim yapılırken, cezai işlem gerektiren bir durumla karşılaşılmadı.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler yapıldı.
Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "20-27 Eylül 2024 tarihleri arasında; 361 denetim yapılmış olup denetimlerde cezai işlem yapmayı gerektiren bir durumla karşılaşılmamıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 8 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 8 başvuru değerlendirilmiştir." denildi. - ERZURUM