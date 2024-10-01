Erzurum'da Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler yapıldı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "20-27 Eylül 2024 tarihleri arasında; 361 denetim yapılmış olup denetimlerde cezai işlem yapmayı gerektiren bir durumla karşılaşılmamıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 8 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 8 başvuru değerlendirilmiştir." denildi. - ERZURUM