Erzurum'da Gaz Kaçağı Korku Dolu Anlar Yaşattı

Erzurum'da gaz kaçağı mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Yakutiye ilçesi Gürcükapı Polis Karakolu arkasında bulunan bir binanın girişindeki doğalgaz servis kutusunda yaşanan yoğun gaz kaçağı, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Palen Doğalgaz ekipleri, kaçağa anında müdahale ederek tehlikeyi büyümeden önledi. Gaz akışının kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı. - ERZURUM