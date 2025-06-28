Erzurum'da Gaz Kaçağı Korku Dolu Anlar Yaşattı
Yakutiye ilçesindeki bir binanın doğalgaz servis kutusunda meydana gelen yoğun gaz kaçağı, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen Palen Doğalgaz ekipleri, duruma hızla müdahale ederek tehlikeyi önledi.
Erzurum'da gaz kaçağı mahallede korku dolu anlar yaşattı.
Yakutiye ilçesi Gürcükapı Polis Karakolu arkasında bulunan bir binanın girişindeki doğalgaz servis kutusunda yaşanan yoğun gaz kaçağı, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Palen Doğalgaz ekipleri, kaçağa anında müdahale ederek tehlikeyi büyümeden önledi. Gaz akışının kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel